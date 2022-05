Una donna è stata ritrovata senza vita in casa sua: era morta da almeno una settimana Il cadavere di una donna è stato trovato in una casa di Magenta (Milano): a chiamare le forze dell’ordine sono stati i vicini che non la vedevano da tempo.

A cura di Ilaria Quattrone

È stata trovata morta in casa: è quanto scoperto dai carabinieri in un appartamento di Pontevecchio di Magenta, in provincia di Milano. La donna, una signora di 68 anni, sembrerebbe essere morta per cause naturali. Sul suo corpo è stata disposta l'autopsia così da poter capire le effettive cause del decesso. Intanto tutta la comunità è rimasta sconvolta dalla notizia.

La donna potrebbe essere morta per cause naturali

Ad allertare il 112 sono stati i vicini che avevano notato la sua assenza da diverso tempo. Il personale sanitario del 118, dopo essere arrivato nell'appartamento di via Galliano, non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso. Stando ad alcune indiscrezioni, la donna si chiamava Graziella, era abbastanza conosciuta in paese e viveva in una casa comunale. A un primo esame, sembrerebbe che la morte risalga ad almeno una settimana fa. Non ci sarebbero poi segni sul corpo che possono lasciare pensare a una responsabilità terza. L'ipotesi prevalente è quindi quella del malore.

Una settimana fa, un altro corpo in avanzato stato di decomposizione

Solo cinque giorni fa, è stato trovato il corpo di un'altra donna in avanzato stato di decomposizione: il cadavere è riemerso in un laghetto artificiale in zona Soresina, comune in provincia di Cremona. Vicino alla pozza, è stata trovata anche una borsetta. Il corpo è stato trovato da un addetto alle manutenzioni dei canali che ha così chiamato le forze dell'ordine: i vigili del fuoco hanno poi recuperato la salma mentre è stata disposta l'autopsia per cercare di capire le cause della morte e risalire alla data del decesso.