Una donna accende il motorino e dal cruscotto esce un serpente: la scoperta per le vie di Milano

A cura di Giorgia Venturini

Foto da Facebook

Una donna dopo il lavoro ha messo in moto il motorino per tornare a casa e dal cruscotto si è vista uscire un serpente. É quello che è accaduto a una 39enne mentre si trovava in via Pampuri a Milano: appena aver acceso il suo motorino è sbucato un serpente a pochi centimetri dalla mano. La donna non è andata in panico e poco dopo ha accostato cercando di far uscito l'animale dal cruscotto, ma senza riuscirci.

La donna ha guidato nonostante il serpente

Sicuramente la donna – che frequenta spesso le montagne della Valtellina – ha avuto sangue freddo: dopo aver atteso ivano che il serpente uscisse dal cruscotto ha deciso comunque di risalire in sella e di tornare a casa. Durante il tragitto appena il serpente metteva fuori la testa per uscire lei dava un colpo al cruscotto e il rettile tornava di nuovo dentro. Come riporta Il Giorno, la 39enne ha parcheggiato poi il motorino vicino a casa e la mattina non ha più trovato il serpente.

Il serpente non era velenoso

Umberto Di Bonaventura, coordinatore della sede milanese dell’Ente nazionale protezione animali (Enpa), dopo aver visto le foto dell'animale ha spiegato che si poteva trattare di un esemplare di biacco, ovvero di un animale autoctono e non velenoso piuttosto comune in Lombardia. Il coordinatore poi precisa che chiunque si trovi in una situazione simile può contattare l'Enpa allo 02 97064220 o i vigli del fuoco.