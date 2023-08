Trova un serpente incastrato nel recinto di casa a Milano e chiama i soccorsi Una signora residente a Milano (zona Quarto Oggiaro) ha chiesto l’intervento dei soccorsi per rimuovere un lungo serpente intrappolato in una rete al di fuori del suo appartamento.

Il serpente incastrato nella rete a Milano (Facebook)

Tecnicamente si tratta di un biacco, un serpente non velenoso che frequenta volentieri campagne umide, praterie e rive dei fiumi. Ma quello che una signora residente a Quarto Oggiaro, piena città di Milano, si è trovata fuori casa lunedì scorso, aveva a prima vista le sembianze di un animale decisamente più pericoloso.

Il serpente incastrato fuori dall'appartamento

La chiamata ai volontari dell'Enpa, così, è stata immediata. "Lunedì in tarda mattinata abbiamo ricevuto una chiamata da una signora, che ci chiedeva indicazioni su come comportarsi con un biacco rimasto incastrato in una rete da giardinaggio all’esterno del suo appartamento in zona Quarto Oggiaro, a Milano", raccontano alcuni operatori. Uno scenario non certo bucolico, quello della periferia. L'ultimo in cui aspettarsi di incappare in un lunghissimo e grosso serpente.

L'intervento dei soccorsi

"Il serpentello non si è dimostrato molto collaborativo, ragion per cui si è preferito tagliare la parte di retina nella quale era rimasto incastrato per poi procedere alla sua rimozione presso la nostra clinica", prosegue la testimonianza riportata in un post social. "Poiché l’animale si era dimenato a lungo nel tentativo di fuggire, la rete risultava parecchio aggrovigliata, ma, con un po’ di pazienza, è stato possibile asportarla completamente, senza conseguenze per il biacco". E neanche per la signora, che ha riportato solo un grosso spavento.