Una centenaria è stata trovata nuda in una casa di riposo: si indaga per violenza sessuale Una centenaria è stata trovata nuda in una Rsa nel Bresciano: la Procura ha aperto un’inchiesta per violenza sessuale.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Una donna è andata in una casa di riposo per far visita alla madre centenaria e l'ha trovata a letto completamente nuda: a darne notizia è il quotidiano Il Giorno che racconta come sia stata aperta un'inchiesta – a carico di ignoti – per violenza sessuale. I fatti risalgono la scorsa settimana. La struttura in cui è stata ritrovata l'anziana è una Rsa del Garda, in provincia di Brescia. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Brescia, sono a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

A denunciare l'accaduto è stata la figlia della centenaria

La donna, una volta visto in che condizioni era la madre, è andata dai carabinieri per raccontare quanto visto preoccupata che qualcuno potesse averle fatto del male. La segnalazione è arrivata la scorsa settimana e ha permesso di aprire un caso che, al momento, è avvolto dal mistero. Sembrerebbe che l'ospite non fosse in gravo di parlare e tantomeno di potersi spogliare in autonomia.

L'ipotesi che a denudarla sia stato un ospite della struttura

Sarebbe quindi stata denudata da qualcuno che poi ne avrebbe approfittato per palpeggiarla. Al momento i sospetti sono tutti rivolti verso un uomo, che anche lui è ospite della struttura, che dormirebbe nella stanza accanto. L'ipotesi però attende di essere confermata: gli inquirenti hanno quindi ascoltato le testimonianze di addetti e ospiti.

Leggi anche La ragazza vittima di violenza sessuale è stata anche costretta a sniffare cocaina

Nel frattempo, una visita medica ha permesso di verificare che non c'è stata una violenza vera e propria: non sono state rilevate né tracce né segni evidenti sul corpo. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro dell'episodio e accertare eventuali responsabilità.