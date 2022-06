Un uomo di 87 anni è precipitato da un palazzo: si indaga sulla morte Un uomo di 87 anni è precipitato dal suo palazzo a Milano: l’incidente è avvenuto all’alba. I carabinieri non escludono alcuna ipotesi.

A cura di Ilaria Quattrone

Un risveglio tragico per la città di Milano. Nella mattinata di oggi, giovedì 30 giugno, un uomo di 87 anni è stato trovato morto. I medici e i paramedici del 118 sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Presenti anche i carabinieri del comando provinciale di Milano che stanno svolgendo tutti i rilievi del caso.

Potrebbe trattarsi di un gesto estremo

In base alle prime informazioni, l'incidente è avvenuto attorno alle 5.40 in via Alex Visconti, in zona Bonola. L'agenzia regionale di emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica. I sanitari non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. I militari stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda: non è esclusa alcuna ipotesi. Non si esclude che possa essere stato un gesto estremo.

La ragazza di 22 anni incinta precipitata dal balcone

Solo alcuni giorni fa, lunedì 27 giugno, una ragazza di 22 anni incinta al quinto mese è precipitata dal balcone di un appartamento al secondo piano. La tragedia è avvenuta a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. I carabinieri indagano sul caso: soprattutto perché sembrerebbe che la donna vivesse con il marito e altri parenti e che alcuni minuti prima dell'evento – in base a quanto raccontato da alcuni vicini – avrebbero avuto un litigio proprio per la sua gravidanza. I militari non escludono quindi che possa essersi trattato anche di istigazione al suicidio. Per questo motivo, gli inquirenti hanno interrogato sia il marito che i parenti di quest'ultimo.