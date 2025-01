Un Suv lo travolge mentre va in Rsa a fare volontariato: è morto in ospedale Antonio Aldeghi

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Antonio Aldeghi è deceduto nella mattinata di oggi, lunedì 27 gennaio, all'ospedale Manzoni di Lecco. Stando a quanto ricostruito, l'84enne era stato soccorso dai sanitari in via Papa Giovanni XXIII a Oggiono perché un Suv lo aveva travolto in prossimità delle strisce pedonali. Aldeghi si stava recando nella Rsa dove prestava servizio come volontario. La ricostruzione della dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Merate.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 del 27 gennaio. Aldeghi era appena uscito da un bar di via Papa Giovanni XXIII e, mentre attraversava la strada per arrivare alla casa di riposo della Fondazione Luigi e Rosa Sironi dove prestava servizio come volontario, è stato travolto da un Suv. Stando a quanto accertato finora, l'84enne si trovava nei pressi delle strisce pedonali, ma non è ancora chiaro dove sia avvenuto con esattezza l'impatto.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto i soccorsi in codice rosso, insieme ai volontari della Croce verde di Bosisio Parini. All'arrivo dei sanitari, però, Aldeghi era già in arresto cardiaco. L'84enne è stato poi trasportato con la massima urgenza all'ospedale Manzoni, dove i medici hanno dovuto constatare il decesso a causa delle gravi lesioni riportate nello schianto.

Le indagini del caso sono state affidati ai carabinieri della Compagnia di Merate. I militari dovranno ricostruire e accertare la dinamica dell'incidente mortale e individuare eventuali responsabilità per la morte di Aldeghi.