Un senzatetto è stato trovato morto a Milano: aveva 41 anni L’uomo è stato trovato in un giaciglio di fortuna che probabilmente aveva creato lui stesso.

A cura di Ilaria Quattrone

Probabilmente è morto per cause naturali, ma bisognerà aspettare ancora qualche giorno per saperlo con certezza. A perdere la vita è un uomo di 41 anni, senza fissa dimora, che è stato trovato in via Cassala a Milano. Il corpo si trovava in un riparo di fortuna forse creato da lui stesso per dormirci. Quando il personale medico del 118 è però arrivato sul posto, non ha potuto far altro che costatarne il decesso.

L'uomo potrebbe essere morto per cause naturali

L'allarme è stato lanciato proprio nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 marzo. Attorno alle 16, i medici e i paramedici del 118 sono intervenuti in viale Cassala con un'automedica e un'ambulanza. Con loro, erano presenti anche gli agenti della polizia. Dagli accertamenti degli investigatori è stato possibile scoprire che si tratta di un cittadino romano. L'ipotesi più acclarata è che il decesso sia avvenuto per cause naturali. A un primo esame, non sono stati rilevati segni di violenza. Bisognerà aspettare alcuni giorni prima di avere un quadro più preciso della situazione.

A inizio marzo un senzatetto di 70 anni trovato morto

L'11 marzo, sempre a Milano, un altro uomo era stato trovato morto nei tunnel della Stazione Centrale. Anche in questo caso si trattava di un senzatetto che probabilmente dormiva nella Galleria Mortirolo. La stessa Galleria che mesi prima era stata scenario di un'operazione di sgombero da parte del Comune. In questo caso si trattava di un uomo di settant'anni originario della Serbia. Ancora prima, a gennaio, era stato trovato un altro uomo di cinquant'anni – anche in quest'occasione si credeva fosse un senzatetto – vicino all'ospedale Sacco.