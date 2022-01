Senzatetto trovato morto in un prato vicino all’ospedale Sacco di Milano È stato trovato il cadavere di un senzatetto in un prato vicino all’ospedale Sacco di Milano: l’uomo sembrerebbe essere morto per cause naturali.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

È stato trovato il cadavere di un uomo a Milano: secondo le prime informazioni, il corpo apparterebbe a un uomo di cinquant'anni, forse un senzatetto. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso e stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Per il momento non è chiaro se sia morto per cause naturali o per responsabilità terze.

Nessun segno di violenza sul corpo

L'intervento dell'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è avvenuto, secondo quanto riportato dalla nota, alle 10.38. Il corpo è stato trovato in via Cristina Belgioioso, nel prato che confina con la tratta autostradale A8 Autostrada dei laghi e l'ospedale Sacco. Oltre ai medici e ai paramedici del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di stato. Secondo un primo esame del corpo – per il momento non si è riusciti a risalire alla sua identità – non ci sarebbero segni di violenza. L'autopsia chiarirà tutti i dubbi.

Il cadavere trovato a Cerro Maggiore: ancora non si sa a chi appartenga

Solo una settimana fa è stato trovato un altro cadavere in un capannone a Cerro Maggiore, comune alle porte di Milano. A fare la macabra scoperta sono stati due rapper che dovevano girare un video nella struttura. Anche in quel caso, ancora oggi, non si è riusciti a risalire all'identità. Il corpo è stato trovato mezzo carbonizzato e privo di documenti. L'unica cosa certa è che si è trattato di un omicidio. Sul luogo però non sono state trovate né tracce di sangue né tracce di benzina. Probabilmente l'uomo è stato ucciso altrove.