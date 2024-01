Un ragazzo minaccia di volersi lanciare dal tetto di casa: salvato dai carabinieri I carabinieri di Sondrio hanno salvato un ragazzo che ha minacciato di lanciarsi dal tetto di casa sua. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Salvataggio incredibile dei carabinieri di Sondrio. Nella serata di oggi, venerdì 5 gennaio, i militari hanno portato al sicuro un ragazzo che aveva minacciato un gesto estremo. Gli investigatori sono arrivati immediatamente sul posto e lo hanno aiutato. Oltre loro, sono intervenuti i vigili del foco e gli operatori sanitari del 118.

L'episodio si è verificato a Tresivio, un comune di appena duemila abitanti della Valtellina. La famiglia di un ragazzo ha chiamato i carabinieri di Sondrio e raccontato che il giovane stava minacciando di lanciarsi nel vuoto dal tetto della loro abitazione.

I militari sono arrivati immediatamente. Un graduato dell'Arma è salito sul tetto e ha iniziato a parlare con l'uomo: approfittando di un suo momento di distrazione, è riuscito a bloccarlo per un braccio e portarlo in un luogo sicuro. Nel frattempo, come da prassi, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Mentre il carabiniere trattava con il ragazzo, i pompieri hanno posizionato le reti attorno alla casa. Quando è stato portato in salvo, è stato affidato ai medici e ai paramedici del 118 che erano stati inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Sembrerebbe non aver riportato gravi ferite.