Un parco giochi a Senago per Giulia Tramontano e il suo bimbo mai nato: “Un simbolo dell’amore contro la violenza” È stata inaugurata a Senago (Milano) l’area verde in memoria di Giulia e Thiago Tramontano, la 29enne uccisa nel 2022 dal compagno Alessandro Impagnatiello e il suo bimbo mai nato. Il parco in via Novella davanti alla casa del delitto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un parco con area giochi per i bambini. È stata finalmente inaugurata a Senago (Milano) l'area verde in memoria di Giulia e Thiago Tramontano, la 29enne uccisa nel 2022 dal compagno Alessandro Impagnatiello e il figlio mai nato che quest'ultima portava in grembo.

Il comune di Senago, dove Giulia aveva deciso di iniziare la sua nuova vita dopo gli anni trascorsi con la famiglia a Sant'Antimo (Napoli), ha deciso di ricordarla intitolando a lei un parco riqualificato in via Novella, la strada dove la giovane donna, incinta al settimo mese, aveva preso casa con il fidanzato. Qui, la sera del 27 maggio di due anni fa, il suo compagno l'ha accoltellata a morte per 37 volte, cercando poi di occultarne il corpo senza vita.

"Un simbolo dell'amore che rifiuta la violenza di genere" lo ha definito la famiglia di Giulia, che non ha potuto essere presente alla cerimonia di inaugurazione, ma ha inviato un messaggio. Nonché un segno di speranza e di vita per le mamme e i loro piccoli con scivoli, altalene, panchine. "È un parco verde che guarda al futuro. Ringrazio tutti i cittadini che in questi anni ci hanno fatto continue proposte per ricordare Giulia e Thiago", sono state le parole della sindaca di Senago Magda Beretta all'inaugurazione del parco dedicato a Giulia e Thiago Tramontano. "Grazie a tutti per la partecipazione. Testimoniarne il ricordo e dare messaggi educativi é un compito civico della nostra comunità".