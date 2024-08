video suggerito

Inaugurato un parco a Senago per Giulia e Thiago Tramontano: giochi e verde davanti alla casa del delitto Verrà inaugurato il prossimo 8 settembre a Senago (Milano) il parchetto intitolato alla memoria di Giulia Tramontano e di Thiago, il figlio che portava in grembo quando è stata uccisa. Il delitto, a opera del fidanzato Alessandro Impagnatiello, è avvenuto il 27 maggio 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio di Giulia Tramontano ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una piccola area verde in via Novella a Senago (Milano) in memoria di Giulia Tramontano e del figlio che portava in grembo. Sorgerà il prossimo 8 settembre proprio davanti alla casa in cui la 29enne, la sera del 27 maggio 2023 è stata uccisa con 37 coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello, ora a processo con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione.

Ora la città di Senago, dove la giovane aveva scelto di costruire il suo futuro, ha deciso di rendere omaggio alle vittime con un gesto di speranza, creando uno spazio di gioco e divertimento per le famiglie della zona: si tratterà di una nuova area inclusiva, con giochi e arredi per i più piccoli. "L'area verde accoglierà genitori e bambini come avrebbe dovuto essere per Giulia e Thiago, per non dimenticare quanto accaduto e per continuare a rendere consapevoli le persone", hanno fatto sapere dall'amministrazione comunale. "Sarà un luogo di pace".

L'ex compagno di Giulia Tramontano, adesso, rischia la pena dell'ergastolo. Decisiva, ai fini della sentenza, sarà la perizia psichiatrica recentemente disposta dai giudici della Corte d'Assise di Milano. L'esito degli esami condotti dai periti sarà presentato in aula il prossimo 21 ottobre, e discusso il 28 ottobre.