Un lupo trovato morto nei boschi: “È stato avvelenato” Un lupo è stato trovato morto nei boschi al confine tra Lombardia e Piemonte: dai primi accertamenti è stato avvelenato. Si cercano i responsabili.

A cura di Giorgia Venturini

La carcassa di un lupo è stata trovata nei giorni scorsi in un bosco al confine tra Lombardia e Piemonte. Scartata l'ipotesi che l'animale potesse essere stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco, resta aperta la pista dell'avvelenamento. Cosa sia successo però è ancora tutto da chiarire.

Le ispezioni – come riporta La Prealpina – si stanno svolgendo lungo i sentieri e nei boschi del parco naturale del Monte Fenera: le indagini sono affidate alle pattuglie cinofile antiveleno dei carabinieri forestali provenienti da entrambe le regioni. Si cercando bocconi avvelenati sparsi nei boschi proprio dall'uomo: per questo si sta procedendo alla bonifica dell'intera area. Al momento non sono state trovate tracce di veleno.

I risultati dell'autopsia

A confermare l'ipotesi di avvelenamento è stata l'autopsia, eseguita dai medici della facoltà di Veterinaria dell'Università di Torino: gli esami fatti sulla carcassa del lupo hanno accertato un'emorragia degli organi interni dovuta molto probabilmente dall'ingestione di materiale tossico, come un boccone avvelenato appunto. Prima di morire il lupo avrebbe potuto aver camminato per diversi metri, poi la caduta a terra.

Altre carcasse trovate nel bosco

Non è che purtroppo l'ultimo caso: i Forestali infatti gli scorsi mesi sono intervenuti dopo le segnalazioni del ritrovamento di carcasse di volpe sempre nei boschi nel Noverese, al confine con la Lombardia. Si ricorda che si tratta di reato: chi abbandonata bocconi avvelenati per i boschi rischia una pena di reclusione da quattro a sei mesi se questo gesto porta alla morte di un animale. Ora i carabinieri Forestali sono alla ricerca del responsabile della morte del lupo.