Un filo scoperto esce da un tombino: folgorati due cani A Caravaggio (Bergamo) due cani sono rimasti folgorati: a causare questo incidente, un cavo elettrico fuori dal tombino.

A cura di Ilaria Quattrone

Per alcuni cittadini di Caravaggio, comune in provincia di Bergamo, quella di martedì 1 novembre 2022 è stata una giornata angosciante. Chi si trovava nei pressi della "Pasticceria Farina" ha dovuto assistere alla folgorazione di due cani. Gli stessi, come riportato dal giornale "PrimaTreviglio", hanno chiamato immediatamente i soccorsi.

Questa disavventura ha colpito prima di tutto una coppia che, intorno alle 18, stava passeggiando tranquillamente con il cane in via Vicinato. Appena passati su un tombino, l'animale avrebbe iniziato a contorcersi e abbaiare. Fortunatamente sono riusciti a calmarlo e farlo riprendere. Pochi minuti dopo è accaduto un episodio simile.

L'intervento dei vigili del fuoco

Un labrador è passato sullo stesso tombino e ha iniziato a contorcersi tanto da farsi la pipì addosso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e l'assessore all'Ambiente, Marco Cremonesi: "Sotto il tombino passano tubi contenenti i cavi della fibra ottica e quelli elettrici sia dell'Enel che della società che gestisce l'illuminazione del paese".

Cremonesi ha fatto mettere alcune transenne e avvertito il responsabile dell'Ufficio tecnico che, a suo volta, ha richiesto l'intervento della società del Comune: "Il personale è arrivato un quarto d'ora dopo. Dal momento però che i lampioni funzionavano, hanno suggerito di chiamare i colleghi dell’Enel, cosa che i pompieri hanno fatto e alle 20.30 i tecnici ci hanno messo mano".

"Si è vista la scintilla. Per fortuna alle 22 era tutto a posto e non c’è stato necessità di togliere la corrente alla via". Secondo l'assessore, potrebbe essere che la settimana precedente, quando una società privata ha posato la fibra, nello spostare i fili uno di questi si sarebbe spellato "e poiché poggiava sul ferro del tombino ha finito per trasmettere corrente, tanto più che piovigginava ed era bagnato".

A differenza degli animali le persone, indossando le scarpe, non avrebbero avvertito la scossa perché più isolate: "In ogni caso i due cani stanno bene, so che la proprietaria del labrador ha interpellato il veterinario".