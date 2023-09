Un detenuto di 35 anni si è tolto la vita a San Vittore: era in attesa di un processo Un uomo di 35 anni si è suicidato nel carcere di San Vittore a Milano. La vittima era in attesa di giudizio.

Un uomo di 35 anni si è suicidato nel carcere di San Vittore a Milano. Sulla base di quanto emerso fino a questo momento, la vittima aveva problemi di tossicodipendenza e di autolesionismo. Proprio per questo motivo, si trovava nella sezione dedicata alle persone che potrebbero essere aggressive nei confronti degli altri, ma anche di se stesse. Era inoltre seguito dagli psicologi del carcere.

L'uomo di 35 anni era in carcere in attesa di un processo

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, sembrerebbe che si sia impiccato due giorni fa utilizzando le maniche della felpa al letto. Il 35enne si trovava a San Vittore perché aveva alcuni precedenti penali per spaccio: era in attesa di giudizio a causa di un aggravamento della pena dopo aver commesso una rapina.

Quella dei suicidi in carcere è un'emergenza. Solo in Lombardia, nell'ultimo anno, se ne sono registrati otto. Sabato scorso un uomo di 33 anni, che era detenuto nel carcere di Busto Arsizio, si è tolto la vita in bagno.

Un ragazzo di 21 anni si è tolto la vita al carcere Regina Coeli

Questa è un'emergenza che però riguarda tutta Italia: la situazione è drammatica in tutti gli istituti penitenziari. Ieri, lunedì 11 settembre, anche un ragazzo di appena ventuno anni si è tolto la vita al carcere Regina Coeli di Roma.

Sulla base di quanto denunciato dal sindaco autonomo polizia penitenziaria, il ragazzo si trovava da solo in cella perché si sospettava avesse la scabbia. Anche a Viterbo un altro detenuto ha tentato il suicidio.