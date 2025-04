Un commando assalta con una ruspa un magazzino nel Milanese: spari e auto in fiamme

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Immagine di repertorio

Alle prime ore di questa mattina, mercoledì 9 aprile, un commando di almeno 8 persone ha posizionato e dato fuoco a tre auto rubate in mezzo alla strada come diversivo mentre cercava di entrare con una ruspa all’interno di un magazzino a San Giuliano Milanese, un comune a pochi chilometri da Milano. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

Stando alle informazioni disponibili sino a questo momento, tutto sarebbe iniziato intorno alle 5:00 di questa mattina quando un commando di una decina di persone avrebbe cercato di assaltare il magazzino di un’azienda logistica situato all'altezza del civico numero 65 di via Tolstoj, a San Giuliano Milanese. Inizialmente, gli uomini avrebbero posizionato e quindi incendiato tre auto rubate lungo via Tolstoj come diversivo per rallentare l’intervento dei carabinieri. Successivamente avrebbero iniziato il vero e proprio assalto al magazzino con l'obiettivo di rubare i diversi devices elettronici presenti all'interno.

Secondo quanto riportato, per farlo il commando avrebbe utilizzato una ruspa per tentare di entrare distruggendo la recinzione del magazzino con la benna dell’escavatore. Gli assaltatori sarebbero, però, stati costretti a fare retromarcia quando i vigilantes avrebbero iniziato a sparare (in aria).

Per il momento non risultano persone ferite, ma sono comunque in corso accertamenti presso gli ospedali di Milano e dell'hinterland. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e sul caso stanno ora indagando i carabinieri che hanno già iniziato tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.