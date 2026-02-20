milano
video suggerito
video suggerito

Un caso di meningite in una scuola del Bresciano: profilassi per tutta la classe

In una classe di una scuola superiore in provincia di Brescia è stato riscontrato un caso di meningite, contratta da una studentessa. I medici hanno allertato i compagni e avviato una profilassi per tutti loro.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Francesca Caporello
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

È partito tutto da una studentessa che circa una decina di giorni fa, mentre si trovava a scuola, iniziò ad accusare forti dolori, a seguito dei quali venne ricoverata in ospedale. Dai controlli e accertamenti medici è emerso che avesse contratto la meningite, e subito i medici hanno fatto scattare la segnalazione alla scuola e l'avvio della relativa procedura di profilassi. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi nell‘istituto superiore Pascal-Mazzolari di Verolanuova, piccolo comune in provincia di Brescia.

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Stando a quanto si apprende e come riportato dal Corriere della Sera – Brescia, Ats – l'Agenzia di Tutela della Salute – fa sapere di essersi subito attivata non appena appresa la notizia. E come da procedura avrebbe informato immediatamente tutti i contatti della studentessa "sottoponendoli a profilassi antibiotica". I compagni di classe della ragazza sarebbero quindi stati messi tutti "in sorveglianza sanitaria per 10 giorni dall’ultimo contatto". Inoltre dice sempre Ats al Corriere: "non è prevista alcuna quarantena". Gli studenti hanno quindi continuato ad andare a scuola regolarmente.

Che cos'è la meningite

La meningite è un'infiammazione delle membrane che avvolgono il nostro cervello e il midollo spinale e può essere virale, batterica o fungina. Si sviluppa di solito da un'infezione che si origina in un altro punto del corpo da cui gli agenti riescono a raggiungere, attraverso il sangue, le meningi. L'infiammazione può svilupparsi anche da otiti o sinusiti, così come da un'infezione a livello cerebrale in seguito alla frattura del cranio.

Leggi anche
Ragazzo di 15 anni prende per il collo, aggredisce e rapina un coetaneo nel Bresciano: denunciato

Quali sono i sintomi della meningite

I principali sintomi della meningite sono sonnolenza, cefalea e innapetenza. La meningite ha un periodo di incubazione che varia a seconda dell'agente causale e delle condizioni cliniche del paziente, in generale per quella virale varia da 3 a 6 giorni, quella batterica da 2 a 10 giorni e, quando raggiunge la fase più acuta diventa contagiosa.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ucciso a 28 anni a Rogoredo, i colleghi del poliziotto: “Diceva di aver già chiamato i soccorsi, ma non era vero”
L'avvocato della famiglia del 28enne: "Era al telefono quando è stato colpito, si è sentito lo sparo"
Gli agenti avrebbero aspettato 23 minuti prima di chiamare i soccorsi
In un video del 2024 riprese alcune "condotte irregolari" dell'agente indagato
L'avvocato della famiglia del 28enne: "Non aveva la pistola, l'hanno messa lì"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views