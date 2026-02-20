Un caso di meningite in una scuola del Bresciano: profilassi per tutta la classe

In una classe di una scuola superiore in provincia di Brescia è stato riscontrato un caso di meningite, contratta da una studentessa. I medici hanno allertato i compagni e avviato una profilassi per tutti loro.

Immagine di repertorio

È partito tutto da una studentessa che circa una decina di giorni fa, mentre si trovava a scuola, iniziò ad accusare forti dolori, a seguito dei quali venne ricoverata in ospedale. Dai controlli e accertamenti medici è emerso che avesse contratto la meningite, e subito i medici hanno fatto scattare la segnalazione alla scuola e l'avvio della relativa procedura di profilassi. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi nell‘istituto superiore Pascal-Mazzolari di Verolanuova, piccolo comune in provincia di Brescia.

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Stando a quanto si apprende e come riportato dal Corriere della Sera – Brescia, Ats – l'Agenzia di Tutela della Salute – fa sapere di essersi subito attivata non appena appresa la notizia. E come da procedura avrebbe informato immediatamente tutti i contatti della studentessa "sottoponendoli a profilassi antibiotica". I compagni di classe della ragazza sarebbero quindi stati messi tutti "in sorveglianza sanitaria per 10 giorni dall’ultimo contatto". Inoltre dice sempre Ats al Corriere: "non è prevista alcuna quarantena". Gli studenti hanno quindi continuato ad andare a scuola regolarmente.

Che cos'è la meningite

La meningite è un'infiammazione delle membrane che avvolgono il nostro cervello e il midollo spinale e può essere virale, batterica o fungina. Si sviluppa di solito da un'infezione che si origina in un altro punto del corpo da cui gli agenti riescono a raggiungere, attraverso il sangue, le meningi. L'infiammazione può svilupparsi anche da otiti o sinusiti, così come da un'infezione a livello cerebrale in seguito alla frattura del cranio.

Quali sono i sintomi della meningite

I principali sintomi della meningite sono sonnolenza, cefalea e innapetenza. La meningite ha un periodo di incubazione che varia a seconda dell'agente causale e delle condizioni cliniche del paziente, in generale per quella virale varia da 3 a 6 giorni, quella batterica da 2 a 10 giorni e, quando raggiunge la fase più acuta diventa contagiosa.