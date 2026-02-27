Precipita per 10 metri dalla finestra del bagno di scuola durante la ricreazione: grave ragazzina di 11 anni

Una ragazzina di 11 anni è precipitata questa mattina, venerdì 27 febbraio, dalla finestra del bagno della scuola secondaria di primo grado ‘Tabacchi" dell'istituto comprensivo ‘Thouar e Gonzaga" di Milano. L'incidente si è verificato durante la ricreazione e pare che in quel momento la studentessa di prima media fosse sola. "Aveva detto di non sentirsi bene e si è sporta per guardare fuori", ha spiegato la dirigente scolastica Adriana Colloca, "non so se sia successo qualcosa o se sia stata una fatalità". Trasportata all'ospedale Niguarda, la ragazzina ha riportato varie fratture ed è stata sottoposta ad intervento chirurgico ma non sarebbe in pericolo di vita.

"Ero nel mio ufficio con i miei collaboratori, quando abbiamo sentito piangere e urlare dal cortile", ha raccontato la preside ad Adnkronos, "sono uscita e ho trovato la ragazzina a terra". La studentessa, che frequenta la prima media all'istituto di via Tabacchi di Milano sarebbe precipitata da oltre 10 metri, ma sarebbe rimasta sempre cosciente. "Le ho chiesto che cosa fosse successo e lei mi ha detto che era andata in bagno e si era sporta per guardare un punto fuori", ha continuato Colloca.

Pare che poco prima la studentessa avesse detto a una docente di sostegno di non sentirsi bene ed era andata in bagno. "La finestra è all'interno, dove c'è il water, nessuno poteva seguirla", ha aggiunto la dirigente scolastica, "si era anche chiusa a chiave". La ragazzina è stata, quindi, trasportata all'ospedale Niguarda dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. L'11enne avrebbe riportato la frattura di tibia, perone e bacino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Alla scuola sono arrivati i carabinieri per gli accertamenti del caso e ricostruire la dinamica di quanto accaduto.