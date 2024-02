Umiliazioni e insulti alle ginnaste minorenni, l’allenatrice Stefania Fogliata patteggia 2 anni Stefania Fogliata, accusata di maltrattamenti nei confronti di allieve under 18, ha patteggiato una pena pari a 2 anni di reclusione. La 32enne ha anche inviato una lettera di scuse a ciascuna delle atlete che si sono costituite parte civile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

È stata accolta la richiesta di patteggiamento a 2 anni di reclusione per Stefania Fogliata, l'ex allenatrice bresciana di ginnastica ritmica accusata di aver maltrattato alcune allieve. La 32enne, che nel frattempo ha iniziato un percorso terapeutico, era già stata interdetta dall'attività professionale in Italia per un anno. Alle 11 parti civili il gup ha riconosciuto una provvisionale da 2.500 euro ciascuna.

Gli episodi contestati a Fogliata

Stando a quanto ricostruito dalle indagini, Fogliata avrebbe umiliato, insultato e, in alcuni casi, schiaffeggiato una dozzina di allieve under 18. Gli episodi contestati all'ormai ex allenatrice risalgono al periodo compreso tra il 2017 e il 2022, quando è stata denunciata, e si sarebbero verificati all'interno dell'accademia Nemesi di Calcinato che lei stessa aveva fondato.

Durante l'interrogatorio di garanzia Fogliata aveva negato gli addebiti, sostenendo che le accuse nei suoi confronti provenivano da allieve (d'età compresa tra i 10 e i 14 anni) che non avrebbero ottenuto i risultati sperati. Alla conclusione delle indagini, però, il gip definì il suo comportamento "un quotidiano stillicidio di improperi e umiliazioni". Dosando "vessazioni e complimenti", Fogliata avrebbe creato un "condizionamento psicologico" che ha trasformato le allieve in "automi".

La richiesta di patteggiamento e le scuse

In seguito alla denuncia, il Tribunale federale della Federazione ginnastica italiana aveva disposto nei suoi confronti l'interdizione dall'attività professionale in Italia per un anno, cosa che ha portato Fogliata ad abbandonare il mondo della ginnastica ritmica. Lo scorso 18 ottobre la gup Federica Brugnara aveva rigettato la richiesta di patteggiamento a un anno, 10 mesi e 15 giorni.

Ora il giudice ha accettato il patteggiamento a 2 anni con l'obbligo di sottoporsi a un percorso riabilitativo. A ciascuna delle undici atlete, costituite parti civili con le rispettive famiglie, Fogliata ha inviato una lettera di scuse.