La Russia lo cerca per 10 anni dopo una condanna per frode di 2 milioni: l'uomo si nascondeva a Como, arrestato Un uomo russo è stato arrestato a Como dalla polizia che ha eseguito un mandato di cattura internazionale per una condanna per frode da 2 milioni e 200mila dollari emessa nel 2014 in Russia.

A cura di Giorgia Venturini

La Russia lo cercava da tempo per eseguire un mandato d'arresto dopo una condanna per frode da 2 milioni e 200mila dollari emessa nel 2014. Il mandato era stato emesso dal Tribunale di Tverskoy, quartiere di Mosca, ma esteso subito anche a livello internazionale. Alla fine l'uomo, un 73enne, è stato arrestato dagli agenti della Questura di Como nella mattina di ieri giovedì 4 aprile: ad accorgersene è stato l'Ufficio Immigrazione di Como quando stava esaminando la pratica di richiesta per il permesso di soggiorno dell'uomo ricercato. Da qui la scoperta che su di lui c'era un mandato di cattura internazionale.

IL 73enne ai poliziotti aveva consegnato un passaporto rilasciato dalle autorità armene: i dubbi sulla falsità del documento sono arrivati subito, per la certezza è stata necessaria una perizia. Gli agenti della Squadra Mobile hanno formalizzato il suo arresto e lo hanno denunciato per il documento falso. L'uomo ora si trova in carcere a Como. Presto potrà essere sottoposto a estradizione in Russia dove dovrà scontare la sua condanna per frode.