Ucciso nel suo garage a Suzzara: 26 anni fa l'omicidio irrisolto di un altro uomo nello stesso palazzo Ancora senza nome l'omicida di Francesco Capuano, l'ex bidello 79enne ucciso nel suo garage di Suzza (Mantova) il 23 dicembre. Nello stesso palazzo, e sempre nella zona dei garage, 26 anni fa è stato ucciso un altro nuovo: quell'omicidio è rimasto irrisolto.

A cura di Giorgia Venturini

Francesco Capuano (foto da Facebook)

Resta ancora un mistero su chi sia stato a entrare nel garage di una palazzina a Suzzara, in provincia di Mantova, e a sparare tre colpi di pistola in testa a Francesco Capuano, l'ex bidello 79enne originario di Napoli. In Lombardia ci era arrivato dopo la pensione per stare vicino ai suoi figli dal momento che faceva fatica a camminare. La mattina del 23 dicembre era sceso in garage con la figlia ed era salito in auto. A un certo punto la donna però si ricorda di aver dimenticato le sigarette e quindi risalire in casa lasciando per qualche minuto da solo il padre in garage.

All'assassino sono bastati quei pochi minuti: secondo gli investigatori del reparto operativo della Compagnia Carabinieri di Mantova, coordinati dalla sostituta procuratrice Elisabetta Favaretti, l'omicida si sarebbe avvicinato all'auto, avrebbe aperto uno sportello e, prima che Capuano potesse reagire, gli avrebbe sparato alla testa uccidendolo. Chi sia il killer e quale sia stato il movente resta ancora tutto da chiarire.

I carabinieri di Mantova sono al lavoro insieme ai colleghi di Napoli. Si scava nel passato dell'ex bidello, ma per il momento tutto tace. L'appartamento e il garage restano ancora sotto sequestro, ma anche in questo caso al loro interno non sono state trovate tracce o prove che farebbero risalire all'identità del killer. A far preoccupare però i residenti della zona è il fatto che non si tratta dell'unico caso di omicidio in quei metri di garage della stessa palazzina.

Si tratta dell'omicidio del 41enne Dario Brioni avvenuto il 25 marzo del 1998 e rimasto ancora irrisolto. L'uomo era rappresentante di una ditta antinfortunistica. Quel giorno avrebbe detto alla moglie che sarebbe sceso pochi minuti in garage, ma non è più risalito in casa. Purtroppo è stato trovato morto: è stato ucciso con 11 coltellate. Anche in questo caso chi sia stato il killer e il movente di tanta violenza non è mai stato accertato. Eppure stessa palazzina e stesso posto dell'edificio 26 anni dopo è stato ucciso Francesco Capuano.