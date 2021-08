Ucciso a coltellate in strada davanti a moglie e figlie: malore per il 19enne fermato Malore per il 19enne fermato per l’omicidio di Tayari Marouan, il 34enne accoltellato ieri in strada in pieno centro a Bergamo. Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. Oggi si deciderà per l’autopsia sul corpo della vittima, colpito con un fendente al cuore pare per una banale “spallata” mentre camminava sul marciapiedi.

Ha avuto un malore in caserma il giovane di 19 anni in stato di fermo che ieri avrebbe accoltellato su via Novelli, in pieno centro a Bergamo, un 34enne per una banale spallata sul marciapiede, uccidendolo davanti alla compagna e alle due figlie di 12 e 2 anni. La vicenda ha profondamente scosso la comunità di Bergamo, dove la vicenda è accaduta: A. P., 19 anni, è un ragazzo italiano incensurato di 19 anni, e si trova ora in caserma dove avrebbe avuto anche un malore in seguito al fermo giudiziario. Sotto shock moglie e figlie della vittima, Tayari Marouan, di origine tunisine e 34 anni appena, molto conosciuto a Terno d'Isola, dove da anni lavorava e viveva con la famiglia: i fendenti con cui il giovane lo avrebbe colpito non gli hanno lasciato scampo.

Il tutto sarebbe nato per una banale lite sul marciapiedi dove la famiglia di Marouan e il giovane stavano camminando. Una "spallata" accidentale, di come ne accadono ogni minuto su ogni marciapiede del mondo. I due si sarebbero appena toccati, ma quanto basta perché finisse in lite, seppur soltanto verbale. Qualche "vaffa" di troppo, poi il giovane si sarebbe allontanato per rientrare a casa, poco distante dalla zona: qui avrebbe preso un coltello e sarebbe quindi tornato in strada, colpendo mortalmente l'uomo davanti alla moglie che era con lui e le figlie di 12 e 2 anni, per poi allontanarsi dalla zona.

In pochi istanti i carabinieri della caserma di Bergamo Bassa, che si trova proprio a pochi metri dal luogo dell'omicidio, sono giunti sul posto e hanno rintracciato subito il giovane, che è stato portato in caserma, dove ha avuto anche un malore tanto da dover essere portato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per le cure del caso. La salma dell'uomo, attorno alle 17.30, è stata quindi portata all'obitorio dell'ospedale, dopo tutti i rilievi sul posto eseguiti dagli agenti della scientifica. Oggi si deciderà se procedere o meno all'autopsia: a causare la morte sarebbe stato il fendente che ha colpito l'uomo al cuore, non lasciandogli scampo.