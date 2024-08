Ucciso a Brescia alla Vigilia di Natale e abbandonato in mezzo a una strada: arrestati tre uomini Tre uomini sono stati arrestati perché accusati di aver ucciso Singh Ranjit la sera della Vigilia di Natale 2023 in via Milano a Brescia. Il cadavere dell’uomo era stato trovato con diverse ferite in strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 8 agosto, il nucleo investigativo del comando provinciale di Brescia ha eseguito a Leno (Brescia) e a Pavone del Mella (Brescia) un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia, su richiesta della Procura, nei confronti di tre uomini perché accusati di aver ucciso Singh Ranjit la sera della Vigilia di Natale 2023 in via Milano a Brescia. Il cadavere dell'uomo era stato trovato con diverse ferite in strada.

Lo scorso marzo erano già state arrestate sei persone. Ora ne sono state arrestate altre tre. Due arrestati sono residenti nella provincia di Brescia e dovranno rispondere, in concorso tra loro, delle accuse di omicidio aggravato dalla premeditazione. Oltre a loro, una terza persona è stata indagata perché ritenuta responsabile in concorso dell'episodio. L'uomo è stato rintracciato nel Regno Unito, arrestato ed estradato per l'Italia.

Sulla base di quanto scoperto dai carabinieri, il gruppo avrebbe organizzato una spedizione punitiva. Il mandante sarebbe infatti il datore di lavoro della vittima, un imprenditore sempre di origine indiana, al quale Singh avrebbe bruciato tre mezzi per punirlo di un credito mai onorato. A incastrare tutti, sono state alcune testimonianze e intercettazioni ambientali e telefoniche. Inoltre le telecamere installate in zona avevano ripreso l'auto del gruppo arrivare in via Milano e poi allontanarsi in tutta fretta dopo il delitto.