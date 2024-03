Uomo ucciso a coltellate in un parcheggio di Brescia la vigilia di Natale: sei fermati i Carabinieri hanno fermato alcuni cittadini di nazionalità indiana, residenti in provincia di Brescia, ritenuti responsabili dell’omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà di Ranjit Singh, 51 anni, commesso la notte del 24 dicembre scorso in un parcheggio di Brescia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Dopo circa tre mesi i Carabinieri hanno fermato alcuni cittadini di nazionalità indiana, residenti in provincia di Brescia e regolari sul territorio nazionale, ritenuti responsabili dell’omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà di Ranjit Singh, 51 anni, commesso la notte del 24 dicembre 2023 in un parcheggio di Brescia. Altre sei persone sono indagate per favoreggiamento.

Stando alle indagini, sono sei le persone fermate a seguito di quella che è stata un vera e propria spedizione punitiva: il mandante, un grosso imprenditore edile della Bassa, classe 1976, e cinque esecutori materiali, giovani tra i 20 e i 30 anni, che hanno accoltellato il 51enne sorprendendolo alle spalle e ferendolo alla schiena. I sei erano fuggiti all'estero, con le spalle coperte da alcuni fiancheggiatori, per poi fare ritorno in Italia nel giro di qualche settimana.

Secondo quanto ricostruito, la vittima era ritenuta responsabile degli incendi dolosi di tre auto di proprietà del mandante dell'omicidio, avvenuti lo scorso 17 dicembre: ritorsioni che sarebbero a loro volta riconducibili a dissidi di natura lavorativa ed economica tra i due.