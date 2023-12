Accoltellato in strada alla Vigilia di Natale: si cerca il responsabile Un uomo di 43 anni è stato accoltellato mentre stava passeggiando in via Guglielmo Marconi a Sesto San Giovanni. Si cerca il responsabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

(Archivio)

Nel pomeriggio di ieri, domenica 24 dicembre, un uomo è stato accoltellato a Sesto San Giovanni, comune che si trova alle porte di Milano. La dinamica è ancora poco chiara: le forze dell'ordine sono inoltre alla ricerca del responsabile.

Sono ancora poche le informazioni relative a questo terribile episodio. La vittima è un uomo di 43 anni che, nel pomeriggio della Vigilia di Natale, si trovava in via Guglielmo Marconi. Intorno alle 18.30 è arrivata una chiamata all'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) che ha inviato in codice rosso i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza e un'automedica.

Quando sono arrivati, hanno trovato il 43enne con ferite da arma da taglio alla schiena, alla spalla e alla caviglia. Sono stati quindi allertati anche gli agenti della questura. Mentre gli operatori sanitari trasferito l'uomo in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza, gli investigatori svolgevano i rilievi del caso. La vittima non è in pericolo di vita.

I poliziotti del commissariato di Sesto San Giovanni stanno cercando di ricostruire l'accaduto e, soprattutto, individuare il responsabile. Nelle prossime ore, quindi, si potrebbero avere maggiori dettagli su quanto è successo.