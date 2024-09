video suggerito

Uccidono un tifoso della squadra rivale durante un torneo di calcio a 5, confermate condanne a 14 anni Adrian Silva Yparraguirre è stato ucciso il 29 maggio 2021 durante il torneo di calcio a 5 ‘The Super League Milano’ in via del Ricordo. In Appello i giudici hanno confermato le condanne a 14 anni per tre tifosi della squadra rivale del 38enne. Un quarto responsabile non è stato ancora identificato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Adrian Silva Yparraguirre (foto da Facebook)

I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Milano hanno confermato le condanne a 14 anni di reclusione per i tre imputati accusati in concorso dell'omicidio volontario di Adrian Silva Yparraguirre. Il 38enne era stato ucciso a coltellate il 29 maggio del 2021 durante il torneo di calcio a 5 ‘The Super League Milano', in via del Ricordo, molto sentito dalla comunità peruviana milanese. L'uomo che avrebbe inferto il colpo letale, però, non è stato ancora identificato. Uno dei tre imputati, prima del verdetto, ha depositato un appunto in cui afferma di aver scritto "nome e cognome" del colpevole.

La rissa al ‘The Super League Milano' e l'accoltellamento

Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla pm Marina Petruzzella e condotte dalla Squadra mobile, il 29 maggio di tre anni fa si stava disputando una partita del torneo amatoriale che vede fronteggiarsi squadre formate dai tifosi di club della massima serie peruviana. Per motivi calcistici, sarebbe scoppiata una rissa tra i sostenitori dell'Universitario de Deportes e quelli dell'Alianza Lima, club con sede nella capitale peruviana e storici rivali.

In alcuni video registrati dai presenti, si vede Yparraguirre, vestito con i colori dell'Universitario, scagliare una sedia contro i rivali dell'Alianza. Ad un certo punto, viene assalito e colpito con numerose coltellate a schiena e torace. L'ultimo fendente lo ha colpito al cuore e si è rivelato fatale.

Leggi anche Sperona e uccide un motociclista, confermata la condanna a 14 anni di carcere per Vittorio Belotti

Il processo e il quarto responsabile ancora non identificato

Il 2 giugno successivo, la Squadra mobile ha fermato in tutto sei uomini, alcuni dei quali stavano progettando di lasciare l'Italia. Due di loro sono stati prosciolti in udienza preliminare. Lo scorso febbraio tre di loro sono stati condannati con rito abbreviato a 14 anni di carcere dalla gup Tiziana Gueli. Si tratta del 33enne Pablo Havier Gaya, del 39enne Jean Carlo Cueva Herrera e del 44enne Israel Jonathan Tordoya Isidro. Uno, invece, è stato assolto "per non avere commesso il fatto".

In secondo grado, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato le condanne come richiesto dalla Procura milanese guidata da Francesca Nanni. Prima del verdetto, Tordoya Isidro ha depositato un appunto nel quale avrebbe scritto "il nome e il cognome" del quarto responsabile dell'omicidio di Yparraguirre, ovvero l'uomo che lo avrebbe colpito al cuore. La procuratrice Nanni ha dichiarato che trasmetterà quel documento in Procura per le eventuali indagini future.