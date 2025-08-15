milano
Uccide il compagno malato, chiama la polizia e confessa: 64enne arrestata al Corvetto

La polizia ha arrestato una 64enne per l’omicidio del compagno. La donna avrebbe accoltellato e soffocato il 73enne costretto a letto nel loro appartamento nel quartiere Corvetto di Milano.
A cura di Enrico Spaccini
Una 64enne è stata arrestata nella serata di oggi, venerdì 15 agosto, al quartiere Corvetto di Milano per omicidio. Stando a quanto emerso finora, la donna avrebbe ucciso il compagno infermo a letto a causa di una grave malattia e avrebbe chiamato la polizia per farsi arrestare. L'episodio si è consumato in un appartamento al secondo piano del palazzo Aler di via Pomposa, in un contesto di degrado e di difficile convivenza.

Antonia Nunzia Mancini, questo il nome della 64enne, avrebbe prima colpito il 73enne infermo a letto con alcune coltellate e infine lo avrebbe soffocato utilizzando un cuscino. La donna, poi, sarebbe uscita in strada e avrebbe chiamato il 112. La vittima si chiamava Vincenzo Ferrigno. Per anni è stato il titolare di un'edicola in piazza Gabrio Rosa nel quartiere Corvetto di Milano ma, a causa di un ictus, le sue condizioni di salute erano molto gravi e aveva bisogno di una continua assistenza.

Accompagnata in Questura, Mancini avrebbe raccontato al pm di turno Maria Cristina Ria e agli investigatori dell'Ufficio prevenzione generale di via Fatebenefratelli di una convivenza difficile e di una generale situazione di degrado. La 64enne e Ferrigno vivevano insieme da oltre 40 anni, ma avrebbe spiegato agli investigatori come ormai la situazione negli ultimi tempi era diventata per lei insostenibile.

