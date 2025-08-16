Chi è Antonia Nunzia Mancini, la 64enne che ha ucciso il compagno costretto a letto al Corvetto

Antonia Nunzia Mancini è stata arrestata nella notte di Ferragosto nel quartiere Corvetto di Milano. La 64enne ha confessato di aver ucciso il compagno Vincenzo Ferrigno, prima ferendolo con un coltello e infine soffocandolo con un cuscino.

Antonia Nunzia Mancini (foto da Facebook)

Si chiama Antonia Nunzia Mancini, la donna che nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 agosto ha ucciso il compagno Vincenzo Ferrigno da tempo malato e costretto a letto nel loro appartamento di via Pomposa a Milano. È stata la stessa 64enne a chiamare la polizia e a spiegare quanto aveva appena fatto. "Non ce la facevo più a prendermi cura di lui", avrebbe detto prima agli agenti e poi alla pm di turno Maria Cristina Ria. Mancini si trova ora detenuta nel carcere di San Vittore con l'accusa di omicidio.

Ferrigno per anni aveva gestito l'edicola in piazza Gabrio Rosa nel quartiere Corvetto di Milano. Un primo ictus, però, lo aveva pesantemente menomato e gli altri che sono succeduti lo hanno reso con il tempo non più autosufficiente e bisognoso di un'assistenza continua, in quanto non più in grado di muoversi dal letto. Mancini, che viveva insieme al 73enne ormai da 40 anni, si prendeva cura di lui da sola, in quanto non avevano parenti vicini che la potessero aiutare e perché si trovavano in condizioni economiche non facili.

Davanti alla pm Ria, la 64enne avrebbe raccontato di come negli ultimi tre anni la situazione per lei era diventata sempre più pesante, fino all'epilogo nella notte di Ferragosto. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, Mancini avrebbe colpito il compagno con numerosi fendenti e poi lo avrebbe soffocato con un cuscino fino alla morte.

La 64enne, infine, è scesa in strada, in via Pomposa, dove ha chiamato il 112. Agli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura, che hanno dovuto calmarla, ha raccontato quanto aveva appena fatto ed è stata tratta in arresto per omicidio. Accusata di omicidio, si trova ora nel carcere di San Vittore di Milano.