Uccide il compagno e poi confessa: “Stanca di prendere botte, non riesco a credere di averlo accoltellato” Sandra Fratus è accusa di omicidio volontario aggravato dalla convivenza: ha ucciso il compagno di trent’anni dopo che, per l’ennesima volta, l’ha picchiata.

A cura di Ilaria Quattrone

"Ero stanca di prendere botte": a dirlo è Sandra Fratus, la donna di 51 anni che viveva a Morengo, comune in provincia di Bergamo, accusata di aver ucciso il compagno trentenne. L'omicidio è avvenuto tra le mura di casa loro nella serata di venerdì 25 novembre 2022. La 51enne lo avrebbe colpito con una coltellata al petto. Ernest Emperor Mohamed è morto subito dopo. Per lei, il giudice per le indagini preliminari Lucia Graziosi, ha convalidato la misura cautelare del carcere.

La donna adesso dovrà rispondere dell'accusa di omicidio aggravato dalla convivenza. "Non volevo, mi ha picchiata, lo amo": ha detto ai carabinieri che hanno notato un livido sotto l'occhio destro e graffi sugli avambracci. Gli inquirenti hanno notato anche segni riconducibili a eventi di violenza precedenti a quel giorno. Alla pubblico ministero Emma Vittorio, la donna ha raccontato che il compagno – che spesso era ubriaco – la umiliava e offendeva. Le diceva di essere vecchia e di fargli schifo.

Il tentativo di salvarlo

La violenza psicologica ha camminato di pari passo a quella fisica. La loro relazione è durata cinque anni e da maggio convivevano. Stando al suo racconto, avevano anche intenzione di sposarsi tanto che il giorno prima dell'omicidio erano andati a vedere una casa.

Durante l'ennesimo lite, la donna – che sarebbe stata sotto effetto di sostanze stupefacenti – avrebbe afferrato il coltello sul tavolo e lo ha colpito. È stato poi il figlio a chiamare il 118. Mamma e figlio si sarebbero alternati nell'effettuare il massaggio cardiaco seguendo le indicazioni degli operatori sanitari. Il 5 dicembre 2022 sarà svolta l'autopsia sul corpo del trentenne.