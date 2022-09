Ubriaco si arrampica sul tetto della chiesa e non riesce più scendere Un ragazzo di 20 anni è stato soccorso dai vigili del fuoco dopo essersi arrampicato sul tetto di una chiesa senza riuscire a scendere.

Immagine di repertorio

Vigili del fuoco, carabinieri e soccorritori del 118. Tutti riuniti in piazza Libertà a Saronno, nel Varesotto, per soccorrere un ragazzo di 20 anni che, probabilmente a causa del troppo alcol ingerito, è salito sul tetto di una chiesa senza riuscire più a scenderne. È successo nella notte tra ieri e oggi, martedì 13 e mercoledì 14 settembre. A darne comunicazione, sono le forze dell'ordine locali.

Si arrampica sul tetto di una chiesa e non riesce a scendere

Secondo quanto riferito, tutto è successo intorno alle 3 del mattino quando qualcuno ha allertato il numero unico per le emergenze 112 avvisando di un giovane sul tetto della Prepositurale, ovvero la casa dove alloggia il parroco. Sul posto sono corsi i carabinieri della Compagnia di Saronno insieme ai vigili del fuoco e agli operatori sanitari inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. In piazzale Libertà i soccorritori si sono organizzati per trarre in salvo il ventenne, bloccato a qualche metro da terra.

Ventenne soccorso dai vigili del fuoco e portato in ospedale

I vigili del fuoco hanno utilizzato l'autoscala raggiungendolo e, dopo averlo imbracato e messo in sicurezza, l'hanno condotto al suolo. Una volta in salvo, è stato sottoposto ad accertamenti sanitari da parte dei paramedici accorsi con un'ambulanza. Fortunatamente, il giovane è risultato illeso. Per precauzione, tuttavia, è stato accompagnato in ospedale per ulteriori esami medici. Da quanto ricostruito sinora, il ventenne sarebbe riuscito ad arrampicarsi fino al tetto della Prepositurale sfruttando i pluviali, le grondaie di scolo dell'acqua piovana.