Esplode un incendio nel soggiorno, 26enne riesce a scappare: si era rifugiata sul tetto Un incendio è esploso nel soggiorno di un appartamento a Parabiago, comune in provincia di Milano. La proprietaria di casa, una 26enne, si è rifugiata sul tetto.

A cura di Ilaria Quattrone

Non sa ancora spiegarsi come sia potuto accadere. Probabilmente avrà visto il fumo propagarsi in casa e, spaventata, ha deciso di rifugiarsi sul tetto. A trovarla, i vigili del fuoco. Stiamo parlando di una ragazza di 26 anni, proprietaria di un appartamento in provincia di Milano, che è stato trasferita in ospedale per alcuni accertamenti.

Il rogo potrebbe essere partito dal soggiorno di casa

L'appartamento della ragazza, in base alle prime informazioni diffuse, si trova a Parabiago e precisamente in via Giovanni Battista Morigia, al civico 8. Dai primi rilievi svolti dai vigili del fuoco, sembrerebbe che l'incendio sia esploso a causa di alcuni problemi elettrici. Saranno però necessari ulteriori approfondimenti per confermare l'origine. Il rogo sarebbe partito dal soggiorno, ma – al momento – non è chiaro se siano rimasti coinvolti altri locali dell'abitazione.

La 26enne si era rifugiata sul tetto, trovata in stato confusionale

I vigili del fuoco sono entrati immediatamente in casa alla ricerca di possibili persone ferite. La 26enne, che sarebbe proprietaria dell'appartamento, è stata trovata sul tetto: era in stato confusionale e ancora molto spaventata. Oltre lei, non c'era nessuno in casa.

La ragazza è stata trasferita in ospedale per svolgere alcuni accertamenti

Alcuni hanno quindi provveduto a spegnere immediatamente le fiamme mentre altri hanno prestato soccorso alla ragazza che è stata poi trasferita in ospedale: le sue condizioni sono buone. Al momento, non ci sono notizie circa l'agibilità e le condizioni dell'appartamento. Non è ancora chiaro sapere se la 26enne potrà tornare a vivere in casa sua.