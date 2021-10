Ubriaco si arrampica da un albero e cade: grave un ragazzo di 22 anni A Milano un ragazzo di 22 anni è stato trasferito ieri sera in condizioni gravissime all’ospedale di Rozzano dopo che, ubriaco, si sarebbe arrampicato su un albero dal quale poi è caduto. Il 22enne sarebbe ricoverato in prognosi riservata. A Lecco e in Brianza altri due giovani sono stati soccorsi perché hanno accusato dei malori causati dall’abuso di alcol.

A cura di Ilaria Quattrone

Sarebbe stato ubriaco e si sarebbe arrampicato su un albero dal quale poi è precipitato: è successo a Milano nella serata di ieri, venerdì 22 ottobre. Un ragazzo di 22 anni è così finito in ospedale in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire la dinamica di un incidente che potrebbe costare la vita al 22enne.

Il giovane è in condizioni gravissime

Secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'allarme alla centrale operativa è arrivato intorno alle 23.35. L'Azienda ha così inviato in via Console Marcello, in zona Bovisa, il personale medico e paramedico del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, gli operatori hanno deciso di trasferire il 22enne in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas a Rozzano. Le sue condizioni – sulla base di quanto riportato dal giornale "Milano Today" – sarebbero gravi.

Sarebbe stato ricoverato in prognosi riservata

Il 22enne infatti sarebbe stato ricoverato in prognosi riservata. Dalla ricostruzione degli agenti della polizia l'incidente sarebbe stata conseguenza di una bravata: il 22enne aveva bevuto qualche drink di troppo in compagnia di alcuni amici e, ubriaco, avrebbe deciso di arrampicarsi sull'albero. Una scelta che adesso potrebbe costargli la vita.

Altri due malori dovuti all'abuso di alcol

Sempre nella stessa serata a Lecco i soccorritori sono intervenuti in viale Filippo Turati dove una ragazza di 22 anni ha avuto un malore dovuto a un abuso di sostanze alcoliche: la ragazza è stata trasferita in codice giallo all'ospedale Manzoni e non verserebbe in gravi condizioni. A Osnago, in Brianza, un altro giovane di vent'anni è stato soccorso perché anche lui e sempre per lo stesso motivo ha avuto un malore. Fortunatamente, in questo caso, non è stato necessario trasferirlo in ospedale.