Ubriaco rapina e palpeggia una ragazza di 25 anni a Milano: arrestato Una ragazza di 25 anni è stata vittima di una rapina e di una violenza sessuale mentre si trovava in via Pietro Calvi a Milano nella notte.

A cura di Giorgia Venturini

Violenza sessuale nella notte di oggi 11 settembre a Milano. Vittima dell'aggressione è una donna di 25 anni che camminava in via Pietro Calvi. Improvvisamente è stata avvicinata da uno sconosciuto che le ha strappato di dosso la collana e poi l'ha palpeggiata nelle parti intime. Ora l'uomo, di 29 anni, è finito in manette con l'accusa di rapina, violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale.

Prima la rapina e poi la violenza sessuale

La giovane è stata aggredita verso mezzanotte e mezza. Prima ha subito spintoni dall'aggressori e poi la rapina e la violenza sessuale. Tempestivo è stato l'intervento dei carabinieri che arrivati a soccorrere la donna hanno individuato e fermato a poca distanza del luogo dell'aggressione il 29enne: si tratta di un marocchino con pregiudizi per reati contro il patrimonio, senza fissa dimora ed irregolare in Italia. L'uomo quando è stato fermato dai militari ha cercato la fuga: durante le perquisizioni ha colpito più volte con calci e testate la paratia in plastica all'interno della macchina dei carabinieri durante il trasporto in caserma. Ha sempre cercato di agire contro i carabinieri che però sono rimasti illesi.

La vittima con lievi ferite alle braccia

Intanto la vittima è stata soccorsa dai paramedici: ha riportato lievi escoriazioni alle braccia ma ha rifiutato di ricevere cure mediche. La collanina le è stata restituita. Dai successivi accertamenti sull'aggressore è emerso che ubriaco: è stato trasportato presso l'ospedale Fatebenefratelli ed è stato dimesso poco dopo. Ora si trova al carcere di Milano San Vittore.