Ubriaco lancia un tavolo di vetro contro la moglie: arrestato grazie alla chiamata del figlio alla Polizia

Un uomo di 50 anni, con precedenti, è stato arrestato dalla Polizia di Brescia per maltrattamenti in famiglia. Dopo l’ennesima lite l’uomo avrebbe lanciato un tavolo di vetro contro la moglie, ferendola ad una gamba.

(Immagine di repertorio)

È stato uno dei tre figli della coppia a chiamare in lacrime la Polizia per l'ennesima violenza domestica da parte del padre nei confronti della madre. Secondo quanto si apprende, qualche sera fa, la Polizia di Brescia, è intervenuta d'urgenza in un appartamento in cui si sarebbe tenuta una violenta aggressione. Agli agenti giunto sul posto, il ragazzo ha raccontato che il padre avrebbe scaraventato un pesante tavolo di vetro contro la madre, al termine di una lite furiosa.

La donna, che avrebbe riportato una profonda ferita alla gamba, all'arrivo della polizia era ancora sotto shock, ma sarebbe riuscita a raccontare che il marito dopo essere rientrato a casa ubriaco, avrebbe iniziato a insultarla e poi l’avrebbe colpita più volte prima di scagliarle contro il tavolo.

Dai controlli di Polizia è emerso che l’uomo, un 50enne con precedenti, da tempo abusava di alcol e aveva comportamenti violenti. Inoltre è emerso che la famiglia fosse già stata segnalata in passato per episodi simili di violenza domestica, registrati anche nel protocollo “Scudo” del Ministero dell’Interno.

La donna è stata trasportata in ospedale per tutte le cure e gli accertamenti del caso, mentre il marito è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Il Questore di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto nei confronti dell'uomo un provvedimento di ammonimento, che prevede anche l’invito a seguire un percorso di recupero.