Ubriaco alla guida di un Suv scappa dai poliziotti e prova a speronarli: 55enne arrestato, due agenti in ospedale La polizia locale di Bergamo ha arrestato un 55enne che guidava un Suv in stato di ebrezza. L'uomo, dopo aver percorso alcune rotatorie contromano e aver provato a speronare i poliziotti, ha aggredito gli agenti mandandone due in ospedale.

A cura di Enrico Spaccini

Un 55enne è stato arrestato per guida in stato di ebrezza e ora sottoposto all'obbligo di firma dopo che nella giornata di ieri, giovedì 17 aprile, ha guidato contromano per le vie di Bergamo. Una volta affiancato da una pattuglia della polizia locale, l'uomo avrebbe provato a fuggire e a speronare la vettura. Una volta bloccato, si sarebbe scagliato contro di loro aggredendoli e facendoli finire in ospedale.

La polizia locale si è attivata nel pomeriggio del 17 aprile in seguito alla segnalazione di un automobilista. Il 55enne, dopo aver percorso contromano diverse rotatorie nei comuni bergamaschi di Treviolo e Lallio, aveva imboccato l'asse interurbano in direzione Seriate. La polizia lo ha intercettato all’altezza dello svincolo per l’aeroporto di Orio al Serio, ma invece di fermarsi il 55enne avrebbe ignorato l'alt dandosi così alla fuga.

A bordo del suo Suv, il 55enne avrebbe provato a speronare la vettura della polizia, fino a quando è stato bloccato. L'uomo, che appariva in evidente stato di ebrezza, avrebbe aggredito fisicamente gli agenti. Grazie all'intervento di altre pattuglie, l'automobilista è stato fermato e condotto al Comando di via Coghetti, dove si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti per legge.

Nella mattinata di oggi, venerdì 18 aprile, con udienza direttissima il giudice ha convalidato l'arresto del 55enne per guida in stato di ebrezza e ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di firma nel luogo di residenza, ovvero un comune della provincia di Vercelli (in Piemonte). Due agenti della polizia locale sono finiti in ospedale, dove sono stati medicati e dimessi con prognosi di 8 e 15 giorni.