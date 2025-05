Si finge Carabiniere e truffa un anziano ma mentre scappa finisce contro due militari veri: arrestato 22enne

video suggerito

Ha messo a segno una truffa fingendosi un Carabiniere e riuscendo così a intrufolarsi nella casa di un anziano nel centro di Milano, ma mentre scappava per strada si è imbattuto nei veri militari e li ha spintonati per sbaglio. A quel punto i Carabinieri l'hanno identificato e arrestato.

Tutto è successo a Milano negli scorsi giorni, quando un 22enne, vestito con una finta divisa da carabiniere, è riuscito a entrare nella casa di un 84enne in foro Bonaparte per truffarlo. Arrivato nell'appartamento, il ragazzo ha convinto l'anziano signore a racimolare tutti gli ori e i gioielli e a consegnarglieli. Infilata la refurtiva in un borsello, il 22enne è uscito dal palazzo e si è dato alla fuga in strada. Nella fretta di allontanarsi e nella concitazione del momento, però, è finito contro due veri carabinieri che erano di passaggio da quelle parti e, senza accorgersi di loro, li ha spintonati per passare.

A quel punto i militari lo hanno bloccato e arrestato. Sottoposto a perquisizione, nel borsello del ladro con la refurtiva sono stati trovati gioielli e oggetti preziosi per un valore di oltre 12mila euro.