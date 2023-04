Ubriaco aggredisce la compagna e colpisce il figlio minorenne intervenuto per difendere la madre Un 50enne è stato ammonito dal Questore in seguito a un episodio di violenza domestica. Ubriaco, ha aggredito la compagna. Nel tentativo di darle un pugno, ha colpito il figlio che si era messo in mezzo ai due per difendere la madre.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un uomo, in evidente stato di ubriachezza, ha dato in escandescenze in casa. Probabilmente per motivi di gelosia, ha scagliato una lampada addosso alla compagna e, quando ha provato a sferrarle anche un pugno, ha colpito il figlio minorenne che si era messo in mezzo per difendere la madre. Al momento, il 50enne residente in un comune della provincia di Monza e della Brianza è stato raggiunto da un ammonimento da parte del Questore, che può comunque essere promosso in qualcosa di più decisivo in caso di altri atti persecutori o di violenza domestica.

La lite in casa e la violenz

L'episodio di violenza risale alla scorsa sera. All'inizio sembrava una scenata per motivi di gelosia. Poi, però, i toni si sono accesi anche a causa dello stato di ubriachezza nel quale si trovava il 50enne, italiano. Per prima cosa ha tirato una lampada addosso alla compagna. Dopo, non soddisfatto, ha cercato di colpirla con un pugno.

Nel frattempo, però, il figlio minorenne della coppia ha deciso di intervenire in difesa della madre mettendosi in mezzo ai due. Così facendo, ha incassato lui il pugno del padre.

I provvedimenti presi dalla Questura

Come primo provvedimento preso nei confronti del 50enne la Questura ha deciso di ammonirlo. Dopodiché, gli uomini della Divisione anticrimine della Questura monzese hanno intimato al 50enne di intraprendere un percorso di sostegno psicologico.

L'intenzione è quella di evitare nuovi atti di violenza domestica o comunque persecutori. L'ammonimento è un atto amministrativo più rapido rispetto alla denuncia, che ha comunque il compito di bloccare comportamenti che potrebbero degenerare.