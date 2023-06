Tutto sui funerali di Stato di Silvio Berlusconi in Duomo a Milano Il funerale di Silvio Berlusconi sarà celebrato mercoledì 14 giugno nel Duomo di Milano. La cerimonia avrà inizio alle ore 15 e sarà presieduta dal monsignor Mario Delpini. Il comune ha previsto un piano sicurezza per garantire anche a chi non potrà entrare in cattedrale di assistere.

A cura di Enrico Spaccini

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Morte di Silvio Berlusconi ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Come richiesto da Palazzo Chigi e dalla famiglia, i funerali di Silvio Berlusconi saranno celebrati domani, mercoledì 14 giugno, al Duomo di Milano. L'ex presidente del Consiglio è deceduto ieri mattina, lunedì 12 giugno, all'ospedale San Raffaele di Milano a 86 anni. A presiedere la cerimonia, che avrà inizio alle ore 15, sarà l'arcivescovo metropolita di Milano, il monsignor Mario Delpini.

Quello che verrà celebrato sarà un funerale di Stato, che prevede una serie di onorificenze solitamente dedicate ai presidenti degli organi costituzionali, anche dopo la cessazione del loro mandato, e ai ministri deceduti durante la permanenza in carica. Per l'occasione, il comune di Milano sta studiando a un piano sicurezza che permetterà ai cittadini di assistere alla cerimonia anche all'esterno della cattedrale, dove con ogni probabilità saranno installati due maxischermi. La diretta tv sarà realizzata da Mediaset.

Quando e a che ora si svolgono i funerali nel Duomo di Milano

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 14 giugno, nel Duomo di Milano. La richiesta è stata avanzata sia da Palazzo Chigi che dalla famiglia Berlusconi. L'orario previsto per l'inizio della cerimonia è intorno alle 15 e a presiedere sarà l'arcivescovo metropolita di Milano monsignor Mario Delpini.

Chi può entrare in Duomo per il rito funebre

Il numero di persone che potrà entrare in Duomo sarà di certo contingentato. La capienza è al massimo di 1.800 persone e la priorità sarà riservata a parenti, amici più stretti e personaggi pubblici. È prevista la partecipazione di 32 esponenti di governo e personalità politiche e diplomatiche estere.

In giornata si svolgerà un sopralluogo all'interno della cattedrale e un'ulteriore riunione tecnica, presieduta dal prefetto Renato Saccone, verranno stabiliti gli ultimi dettagli.

Il piano sicurezza per i funerali di Berlusconi

Nella riunione con il prefetto parteciperanno anche i vertici di Questura, Comandi provinciali di carabinieri e finanza, vigili del fuoco e polizia locale. Questa mattina si è già discusso in merito alla questione sicurezza a Palazzo Diotti e, infine, in serata saranno rese note le disposizioni definitive.

Piazza Duomo sarà transennata a partire dalle 10 del mattino. In questo modo, le forze dell'ordine potranno presiedere e regolare gli accessi, tenendo anche il conto delle persone presenti.

Saranno adottate le misure antiterrorismo già collaudate negli eventi di piazza più importanti. Ci saranno equipaggi di Api, Sos dei carabinieri e Uopi della polizia. Verranno attivati anche i membri dell'Aisi, i servizi segreti interni.

Le modifiche alla viabilità e il piano traffico

È prevedibile anche un piano traffico, visto l'arrivo di autorità e personaggi pubblici. Il tragitto non è stato ancora fissato, ma si pensa a una corsia riservata. L'ipotesi è far arrivare le auto dal lato di piazza Fontana fino a piazzetta ex Reale. Sarà chiusa la fermata Duomo della metropolitana.

Si attendono anche ripercussioni sulla circolazione di alcuni mezzi di superficie. Questo, però, sarà valutato anche nel corso della giornata del funerale.

I maxischermi e la diretta televisiva

Ci si aspetta un numero rilevante di persone che non potranno accedere alla cattedrale. Si parla di circa 15mila persone attese. Per questo motivo, in piazza Duomo saranno installati due maxischermi per consentire a tutti di assistere alla cerimonia funebre.

La produzione dell'evento in diretta televisiva verrà realizzata da Mediaset. La rete televisiva fondata proprio da Berlusconi si occuperà anche di fornire il segnale internazionale per i broadcaster con audio in tempo reale, ma senza commento.