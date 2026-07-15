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Turista americana derubata a Milano, passante insegue e blocca il ladro: 40enne finisce in manette

Una turista americana è stata derubata del suo portafoglio in un ristorante a Milano da un uomo di 40 anni. Il malvivente è stato inseguito da un passante, che lo ha bloccato e fatto arrestare.
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A cura di Ilaria Quattrone
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Nella giornata di ieri, martedì 14 luglio, una donna di 38 anni a Milano è stata derubata del suo portafoglio. La vittima è una turista americana, che era seduta al ristorante. Il ladro, un uomo di 40 anni, è stato inseguito da un passante, bloccato e poi arrestato dalla polizia che è intervenuta poco dopo.

Tutto è accaduto attorno alle 14 e precisamente al ristorante "Casa Sorbillo". A un certo punto, mentre la donna era seduta impegnata a consumare il proprio posto, un uomo ha urtato la sua sedia e ha fatto cadere la borsa che era appesa.

Ha poi preso il portafoglio, griffato Chanel, che era all'interno e che conteneva tutti i documenti ed è scappato a piedi. Come riportato dal quotidiano Il Giorno, un signore, che ha visto quanto accaduto, è intervenuto: lo ha inseguito e poi bloccato in via San Pietro all'Orto all'angolo con corso Matteotti.

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La scena è stata ripresa e il video è finito sui social. È intervenuto anche un poliziotto, che stava per prendere servizio e che ha chiamato i suoi colleghi. Sono così arrivati gli agenti del commissariato Centro a bordo di una volante, che hanno provveduto ad arrestare l'uomo e portarlo negli uffici della Questura per tutti gli accertamenti del caso: si tratta di un quarantenne, originario del Cile.

Il passante, che lo ha inseguito e fermato, al momento dell'arrivo della polizia, non c'era già più. Dopo aver aiutato la donna, si è allontanato. La refurtiva è stata poi restituita alla legittima proprietaria.

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