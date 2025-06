video suggerito

Truffatori seriali di anziani si fingevano tecnici del gas o carabinieri: il bottino supera i 500mila euro Sono sei i truffatori seriali di anziani finiti in carcere in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale di Varese. Hanno messo a segno 30 colpi in soli otto mesi.

Oltre 30 colpi messi a segno in otto mesi, con un bottino che supera i 500mila euro. Sono sei i truffatori seriali di anziani finiti in carcere in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale di Varese. Gli arrestati, tutti italiani di etnia sinti domiciliati tra Novara, Biella, Vercelli, Pavia e Torino, sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al furto aggravato.

La pericolosa banda è stata smantellata all'esito dell'operazione "Luma", condotta dai Carabinieri di Luino (Varese) e coordinata dalla Procura di Varese. Le indagini sono partite nel novembre 2024, dopo una serie di episodi nella provincia di Varese, nei dintorni di Luino (ma, in minor parte, anche in provincia di Como e Milano): qui, in paese e nelle campagne, i criminali si spacciavano per carabinieri o tecnici del gas per ingannare le vittime e svaligiare le abitazioni.

Fondamentale è stata l'identificazione di un'auto usata per i colpi, su cui venivano montate targhe clonate sempre diverse. Nascosta dopo ogni colpo, la macchina era addirittura dotata di un particolare sistema di videosorveglianza interno controllato da smartphone, così da consentire ai sodali di verificare eventuali accessi al mezzo da parte delle forze dell'ordine. Attraverso pedinamenti, intercettazioni e attività tecniche, gli investigatori hanno quindi ricostruito ruoli e strategie della banda, attiva tra Lombardia e Piemonte. Le indagini, però, non finiscono certo qui: si cercano complici e ricettatori della banda di ladri professionisti, e si ipotizzano decine di altri episodi ancora da verificare.