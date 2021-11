Truffa reddito di cittadinanza: famiglia dichiarava di essere nullatenente, ma aveva 4 case e 28 auto Due fratelli e la moglie di uno di loro, avevano dichiarato di essere nullatenenti per avere il reddito di cittadinanza: in realtà avevano 4 case e 28 veicoli.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Ieri, lunedì 15 novembre, i carabinieri di Monza hanno scoperto una nuova truffa del reddito di cittadinanza. In totale hanno riferito di un danno allo Stato di quasi duecentomila euro. Tra le persone denunciate, c'è anche una famiglia brianzola. I tre (due fratelli e la moglie di uno di loro) avevano dichiarato di essere nullatenenti, ma grazie alle indagini dei militari è stato possibile scoprire che in realtà aveva 28 veicoli e tre case tra Lecco, Gallarate e Golasecca (Varese).

Circa il 10 per cento delle persone non possiede i requisiti

Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", dagli accertamenti è emerso che tutti e tre avevano precedenti per furto e reati contro il patrimonio: 12 veicoli erano intestati a un uomo, altri 11 all'altro e cinque alla donna. Tutti e tre, dal 2019, percepivano il reddito di cittadinanza. I controlli sono stati effettuati su oltre quattromila persone. Dagli approfondimenti – che hanno visto la collaborazione tra carabinieri, Procura e Inps – è risultato che circa il 10 per cento non possiede i requisiti necessari per percepire la misura.

Nei giorni scorsi scoperta altra truffa sul reddito di cittadinanza

Tra loro c'era anche chi indicava di avere figli a carico. Bambini che in realtà non esistevano. O ancora stranieri che dicevano di essere italiani da oltre dieci anni, ma erano arrivati da pochi mesi. Tutti sono stati indagati per truffa aggravata. Solo alcuni giorni fa, la Guardia di Finanza di Cremona aveva scoperto un'altra truffa sulla misura necessaria a contrastare la povertà. Nei guai è finita Izabela Stelica che su TikTok postava video mentre contava banconote. In questo caso venivano indicati come beneficiari o persone morte oppure stranieri che non vivono in Italia.