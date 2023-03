Truffa da oltre un milione di euro all’ereditiera Caproni: quattro arresti Quattro persone sono state arrestate perché accusate di aver truffato, per oltre un milione di euro, l’ereditiera Vittoria Caproni.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono state arrestate quattro persone con l'accusa di aver truffato l'ereditiera Vittoria Caproni. Le avrebbero sottratto una cifra di oltre un milione di euro. Gli agenti della Questura di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che è stata emessa dalla Procura di Milano.

Uno degli arrestati si è finto un avvocato

L'episodio risale allo scorso 10 gennaio e si è verificato proprio nel capoluogo meneghino. Sulla base delle indagini svolte dagli inquirenti, sembrerebbe che i quattro siano "trasfertiste", tutte persone che si muovono in giro per l'Italia. Gli investigatori hanno ricostruito la dinamica della truffa. Sembrerebbe che uno dei quattro si sia finto un avvocato e abbia telefonato la vittima.

Le avrebbe detto di essere a conoscenza di un grave problema che riguardava il figlio e che era fondamentale trasferire del denaro. Le avrebbero raccontato che era rimasto coinvolto in un incidente stradale e che, per evitare l'arresto, fosse necessario pagare circa 12.700 euro in contanti. Soldi che sarebbero serviti per la cauzione, ma in Italia non esiste questa procedura.

Le hanno sottratto oltre un milione di euro

Nella conversazione sarebbe intervenuta un'altra persona – un complice – che ha finto di essere un maresciallo. E in questo modo, hanno convinto la donna a consegnare a un emissario soldi, gioielli e lingotti per un valore di circa un milione e seicentomila euro. Tutti i beni sono stati portati via in una valigia. Fortunatamente le immagini delle telecamere installate nella zona e l'analisi dei tabulati hanno consentito di risalire all'identità dei presunti responsabili.