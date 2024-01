Truffa a Josip Ilicic, pagò 50mila euro per due Rolex mai ricevuti: a processo un uomo A luglio 2025 (tra più di un anno) si svolgerà il processo nei confronti di un quarantenne accusato di aver truffato il calciatore Ilicic che aveva pagato 50mila euro due Rolex mai arrivati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Andrà a processo per truffa l'uomo di quarant'anni accusato di aver raggirato il calciatore Josip Ilicic che, all'epoca dei fatti, giocava ancora nell'Atalanta. Il giocatore gli avrebbe inviato un bonifico per cinquantamila euro per due orologi Rolex che però non sono mai arrivati. L'atleta ha quindi denunciato. Il presunto responsabile dovrà quindi presentarsi in tribunale, ma a partire da luglio 2025.

Chi è l'uomo che ha truffato il calciatore

Il 35enne, che adesso gioca al Maribor ma che ha tenuto un ottimo legame con la squadra bergamasca tanto da assistere a una partita alcune settimane fa, era finito nella rete di un italo argentino. Il quarantenne si chiamerebbe Patricio B. e sarebbe domiciliato a Venezia. Ilicic ha raccontato che era frequentato da alcuni compagni di squadra.

Come è stato truffato Ilicic

Il calciatore è stato contattato sul proprio profilo Instagram dove gli è stata presentata un'offerta: due orologi di lusso per cinquantamila euro. Per renderla ancora più credibile, gli sarebbero state inviate anche alcune foto. I soldi dovevano essere poi inviati sul conto di un istituto di credito con sede in Lituania. Ilicic era quasi pronto a inviare denaro anche per un terzo orologio, che desiderava da tempo.

Invece, proprio perché non vedeva arrivare i due oggetti già pagati, il giocatore ha capito il raggiro e ha presentato denuncia. Il quarantenne è stato identificato e rintracciato: la Procura lo ha poi citato in giudizio per truffa aggravata.