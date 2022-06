Trovato un uomo impiccato nel Bosco Virgiliano a Mantova: indagano i carabinieri Un uomo di 80 anni è stato trovato impiccato nel Bosco Virgiliano, in provincia di Mantova. Si era allontanato di casa in mattinata. Per i carabinieri, l’unica ipotesi è il suicidio.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

La segnalazione è arrivata da un passante che ha trovato l'uomo impiccato poco lontano dal pontile che dà sulla via. Poco dopo le 18 di lunedì 17 giugno, vigili del fuoco e carabinieri sono arrivati al Bosco Virgiliano, in provincia di Mantova, per recuperare il corpo senza vita di un anziano.

Si tratterebbe di un 80enne di quelle zone che, secondo le prime ricostruzioni, si era allontanato da casa in mattinata. Al momento, l'unica ipotesi è quella del suicidio. Il corpo dell'anziano è stato portato nelle camere mortuarie del Poma, a disposizione del magistrato.

Prova a uccidersi, ma manda all'ospedale una famiglia intera

Qualche giorno fa nella Bergamasca una donna di 42 anni avrebbe tentato di suicidarsi provocando volontariamente un incidente stradale. Era il pomeriggio di domenica 19 giugno quando la donna ha sterzato volontariamente contro un furgone camperizzato. Una mossa che ha provocato il ferimento dell'intera famiglia che era a bordo di quella vettura.

Dei quattro componenti, il figlio di nove anni è ancora sotto osservazione, per lui sarà necessario un intervento chirurgico alla mandibola. Gli altri, invece, sono stati tutti dimessi poco dopo con prognosi di qualche giorno. La donna che era al volante dell'auto, invece, è ora ricoverata all'ospedale San Gerardo di Monza ed è in coma.

L'accusa di tentato omicidio plurimo

La polizia locale di Verdello ha iniziato le indagini poco dopo lo scontro e già dai primi rilievi era emerso come fosse stata la donna a invadere la corsia opposta. Successivamente, il pubblico ministero Antonio Pansa ha iscritto nel registro degli indagati la 42enne accusandola di tentato omicidio plurimo. Secondo la Procura, infatti, la donna avrebbe agito consapevolmente tentando di uccidersi e mettendo in pericolo quella famiglia.