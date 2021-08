Trovato un litro di “droga dello stupro” in casa del conduttore tv Ciro di Maio: arrestato Il conduttore televisivo e attore Ciro Di Maio è stato arrestato nella giornata di ieri, martedì 24 agosto, dopo che nella sua casa di Milano è stato trovato un litro di Gbl, conosciuta come la “droga dello stupro”. Dalle indagini, risulta che la sostanza gli sia stata inviata dall’Olanda. L’uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato arrestato il conduttore e attore Ciro Di Maio: nella casa di Milano del 46enne è stata trovata un litro di Gbl, conosciuta come la "droga dello stupro". Secondo le indagini della Questura, la droga gli è stata inviata dall'Olanda. L'uomo nella giornata di ieri, martedì 22 agosto, è stato arrestato, su disposizione del pubblico ministero di Milano Leonardo Lesti, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto dovrà essere convalidato dal giudice per le indagini preliminare che stabilirà la misura cautelare. Dal 2009 l'uomo è il volto del canale Marcopolo – come riportato dal suo sito – per il quale conduce il programma "Diario Di Viaggio" che gli ha consentito di visitare trenta paesi diversi.

Il pacco sospetto trovato a Fiumicino

L'arrestato arriva dopo mesi di indagini da parte della squadra mobile: gli investigatori, già durante il lockdown, stavano concentrando la loro attenzione sulla diffusione di droghe – tra cui quella trovata in casa del conduttore e che viene messa in acqua o altre bevande – in feste private. Durante l'attività, è arrivata la segnalazione di un pacco sospetto all'aeroporto di Fiumicino. Gli agenti hanno quindi seguito la consegna che li ha poi portati nell'abitazione di Ciro Di Maio.

Era già stato arrestato alcuni mesi fa

Quando la polizia è entrata in casa, il 46enne avrebbe detto di non c'entrare nulla. Durante la perquisizione è stato trovato un litro di Gbl. L'uomo avrebbe poi affermato di essere un consumatore della sostanza. La droga, la cui vendita in Olanda è legale, era stata spedita con dei flaconcini. Sul pacco non compare l'indirizzo del destinatario quindi non è ancora chiaro chi sia il venditore. Da ulteriori accertamenti, è poi emerso che Di Maio era stato già arrestato alcuni mesi fa perché si sarebbe fatto inviare quattro litri di Gbl dalla Cina.