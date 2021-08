Chi è Ciro Di Maio, il conduttore tv arrestato per la seconda volta per la “droga dello stupro” Il conduttore televisivo Ciro Di Maio era stato già arrestato mesi fa perché trovato sempre in possesso della sostanza Gbl o droga dello stupro: in quell’occasione ne erano stati trovati quattro litri. Era poi stato scarcerato e per lui era stata prevista la misura dell’obbligo di firma. Oggi, mercoledì 25 agosto, è stato nuovamente arrestato dopo che nel suo appartamento è stato trovato un litro della stessa sostanza.

A cura di Ilaria Quattrone

Non è la prima volta che il conduttore televisivo Ciro Di Maio viene arrestato perché trovato in possesso di ingenti quantità di Gbl o "droga dello stupro": già negli scorsi mesi infatti era stato posto agli arresti domiciliari dopo che erano stati scoperti quattro litri della stessa sostanza. Subito dopo era stato scarcerato e per lui, stando a quanto appreso da Fanpage.it, era stata prevista la misura dell'obbligo di firma. Nella giornata di oggi, mercoledì 25 agosto, l'attore con un passato da "Carramba boy" è stato nuovamente arrestato dopo che nel suo appartamento è stato trovato un litro di droga dello stupro. Quantità che, sulla base di un calcolo matematico, basta per realizzare 1.400 dosi.

Il pacco intercettato all'aeroporto di Fiumicino

La squadra mobile di Milano, guidata da Marco Calì, è arrivata a lui a seguito di alcuni accertamenti relativi a un'altra indagine: gli investigatori infatti erano concentrati sulla diffusione delle droghe all'interno delle feste private. Nelle scorse settimane è arrivata poi una segnalazione sull'arrivo di un pacco sospetto dall'Olanda in una via di Milano. Gli agenti hanno intercettato l'oggetto – sul quale non era presente il nome del 46enne – e seguito il suo percorso che li ha condotti a casa di Di Maio. All'arrivo della polizia, l'attore ha spiegato di possedere la droga per uso personale. Una giustificazione che però, secondo gli investigatori, non regge considerate le ingenti quantità trovate. L'uomo è stato così arrestato, come disposto dal pubblico ministero di turno di Milano Leonardo Lesti, e dovrà aspettare l'eventuale convalida e poi la relativa misura cautelare. Domani si svolgerà l'interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari Sara Cipolla.

Chi è Ciro Di Maio

Sul suo sito personale Di Maio, nato a Napoli nel 1975, racconta tutte le sue esperienze televisive passate: nel 1998 ha debuttato in "Carramba che fortuna", programma condotto da Raffaella Carrà. Ha interpretato alcuni ruoli in fiction di successo come "Un Medico in Famiglia 9", "Un posto al sole" e "Le tre rose di Eva 3". Il successo è poi arrivato con la trasmissione "Diario di viaggio" sul canale Marcopolo. Oltre al mondo della televisione, Di Maio ha una grande passione per la fotografia e ha scritto numerose recensioni di viaggio. È stato anche inviato di programmi di Raiuno e Sky.