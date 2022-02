Trovato un 31enne accoltellato in strada, fermati due giovani: avevano litigato in discoteca Un uomo di 31 anni è stato trovato con una ferita da arma da taglio in via Moscova a Milano: sono stati portati in caserma due giovani, un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 21 anni. Il 19enne e il 31enne avrebbero avuto una discussione in una discoteca che sarebbe poi sfociata in un’aggressione fisica. I carabinieri stanno accertando le responsabilità del 19enne.

A cura di Ilaria Quattrone

Lo hanno trovato riverso a terra e con una ferita alla spalla sinistra: è successo nella mattinata di oggi, giovedì 17 febbraio, a Milano dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Moscova al civico 53. Il 31enne ha riportato un'arma da taglio che, secondo i militari, sarebbe stata causata da un coltello. Per questo motivo, si sono subiti attivati per rintracciare i responsabili dell'aggressione.

La discussione avuta all'interno della discoteca The Club

I carabinieri di Milano hanno infatti identificato sul luogo e portato poi in caserma un ragazzo di 19 anni e la sua fidanzata di 21 anni. I due, appena hanno visto i militari, hanno tentato di allontanarsi velocemente. Secondo gli elementi raccolti dagli investigatori, sembrerebbe che ci fosse stata una discussione all'interno della discoteca "The Club". Il locale si trova in largo La Foppa a circa duecento metri dal luogo in cui è stato trovato il ragazzo ferito.

Il 31enne è stato portato in ospedale: non è in pericolo di vita

Dopo aver avuto la discussione nel locale, i due sarebbero usciti e si sarebbero ritrovati in strada: qui sarebbero arrivati anche alle mani. Resta da capire chi possa aver ferito con il coltello il 31enne. Sul posto sono arrivati anche i medici e i paramedici del 118 che hanno trasferito la vittima al pronto soccorso del Policlinico. Per il momento, il 31enne non versa in gravi condizioni e non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso per verificare quali siano le responsabilità del ragazzo di 19 anni che è stato portato in caserma.