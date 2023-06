Trovato morto l’uomo disperso sulle montagne bergamasche: era caduto in un canale È stato trovato morto l’uomo di 67 anni disperso sulle montagne di Schilpario, in provincia di Bergamo: si trovava in fondo a un canale.

A cura di Giorgia Venturini

Dopo ore di ricerche è stato trovato morto l'uomo di 67 anni disperso sulle montagne di Schilpario, in provincia di Bergamo. Stando a quanto riportano gli uomini del soccorso alpino, il 67enne è stato purtroppo recuperato in un canale in una zona molto impervia. Più precisamente all'imbocco della Valle del Vo.

Le ricerche sono scattate nella serata di ieri martedì 20 giugno quando l'uomo non ha più fatto ritorno a casa. Così in poco tempo sono state avviate le operazioni di recupero dei tecnici della VI Delegazione Orobica del Cnsas, dei carabinieri del Comando di Vilminore, del Sagf, del Soccorso alpino della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco. Per tutte le ricerche sono stati utilizzati anche elicotteri e droni per perlustrare tutta la zona.

Poi la triste scoperta: durante la bonifica di un canale, estremamente impervio e tecnico, i soccorritori hanno ritrovato l’uomo. Subito sul posto è arrivato il medico che non ha potuto far altro che accertare il decesso dell'uomo sul posto. La salma verrà poi restituita ai famigliari per procedere con il funerale.