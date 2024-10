video suggerito

Trovato il corpo senza vita di una donna nel fiume Olona: è Antonella Bortolon, scomparsa da Varese Questa mattina i Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di una donna nel fiume Olona. Si tratta di Antonella Bortolon, la 62enne scomparsa nella notte tra venerdì e sabato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

1.483 CONDIVISIONI condividi chiudi

La donna scomparsa, Antonella Bortolon

Il corpo senza vita di una donna è stato recuperato verso le 8 di questa mattina dai Vigili del Fuoco nel fiume Olona a Parabiago, comune della città metropolitana di Milano. Si tratta di Antonella Bortolon, la 62enne scomparsa nella notte tra venerdì e sabato dalla sua abitazione di Cassano Magnago, in provincia di Varese. L'auto della donna era stata trovata proprio vicino al fiume Olona. Accertamenti sono in corso per accertare le cause della morte di Bortolon la cui scomparsa era stata denunciata dal marito. L'ipotesi è che il corpo sia stato trascinato a Parabiago dalle forti correnti del fiume.

Non appena i Vigili del Fuoco hanno recuperato il cadavere, l'ipotesi che si trattasse di Antonella Bortolon è stata la prima a essere presa in considerazione. La descrizione e le foto della donna combaciavano con quelle del corpo visto galleggiare nelle acque del fiume, e poco fa è arrivata la conferma che si tratta della 62enne.

La scomparsa di Antonella Bortolon

Antonella Bortolon è scomparsa dalla sua abitazione di Cassano Magnano nella notte tra venerdì e sabato. Subito le ricerche si sono concentrate nella zona del fiume Olona, dove è stata ritrovata la sua auto. Le ricerche sono andate avanti per tutto il giorno con l'impegno delle squadre di terra, fluviali, unità cinofile ed elicotteri, ma finora non avevano dato esito. Alle 21 di ieri sera si erano interrotte, per poi riprendere questa mattina, quando il corpo della donna è stato rinvenuto nel fiume purtroppo senza vita. Una volta recuperato, è stato subito chiaro che si trattava della donna scomparsa. Poco fa, la conferma.