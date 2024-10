video suggerito

Esce di casa e non ritorna più, i familiari denunciano la scomparsa: trovata morta Paolina Olivieri Il corpo senza vita dell’anziana è stato ritrovato dalle forze dell’ordine a Lugana di Sirmione (Brescia) in un vigneto. L’87enne era sparita da diverse ore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

Immagine di repertorio

Nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, a Lugana di Sirmione, in provincia di Brescia, è stato ritrovato il corpo senza vita dell'87enne Paolina Olivieri. L'anziana potrebbe essersi sentita male tra i vigneti che si trovano a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Nella prima serata di ieri i familiari aveva denunciato alle forze dell'ordine la sua scomparsa. I militari stanno indagando per accertare la causa precise del decesso.

La scomparsa dell'anziana e la denuncia dei familiari

Olivieri era introvabile già dalle prime ore della serata di mercoledì 16 ottobre. I parenti, non vedendola tornare a casa si erano allarmati, non essendo un comportamento abituale dell'anziana. Per questo, avevano deciso di sporgere repentinamente denuncia alle forze dell'ordine.

Nel giro di poche ore, era stata allestita una task force composta dai carabinieri delle stazioni di Desenzano e Sirmione, dai Vigili del fuoco del distaccamento volontari di Desenzano e dai i volontari della Protezione civile del Basso Garda.

Il ritrovamento del corpo senza vita dell'anziana tra i vigneti

Durante la notte, intorno alle 2.30, a poche centinaia di metri di distanza dall'abitazione dell' anziana, mentre i soccorsi stavano perlustrando la zona in lungo e largo, hanno ritrovato il corpo senza vittima dell'87enne. Le cause del decesso devono essere ancora accertate, probabilmente l'anziana sarebbe stata colpita da un malore che non le ha lasciato scampo.