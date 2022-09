Trovato il cadavere di un uomo in un fossato, indagano i carabinieri Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nella mattinata di oggi in un fossato nel Cremonese.

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina in un fossato di Torre de' Picenardi, in provincia di Cremona. Il corpo senza vita dell'uomo, di cui non si conoscono le generalità e l'età, è stato rinvenuto nell'acqua. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Purtroppo, però, per la vittima non c'è stato nulla da fare. I paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso in loco. Avviate le indagini delle forze dell'ordine che sulla pista ciclabile che costeggia il fossato hanno trovato la bicicletta dell'uomo. Per questo motivo, si fa largo l'ipotesi che la vittima abbia sofferto un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

